Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%.

Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании, передает УНИАН.

Так, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета. Все тарифы указаны с учетом НДС.

Напомним, 4 июля 2017 комиссия снизила тариф на отопление от «Киевэнерго» на 0,2%. Тариф на отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составил 1414,45 грн/Гкал.