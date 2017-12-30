также в разделеПроисшествия
Полиция сообщила подробности захвата отделения «Укрпочты» в Харькове 21
В Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты» 63
На Черниговщине в детсаду произошло массовое отравление 18
В Харькове неизвестные с молотками украли у мужчины $30 тысяч 38
Сутки в АТО: 6 обстрелов, один военный ранен 29
В ФРГ пьяный украинец на фуре протаранил авто полицейских, есть жертвы 79
На Луганщине школьнику взрывом оторвало руку 49
Под Львовом поезд протаранил «скорую» 41
Во Львове неизвестный обстрелял из пистолета двух мужчин 34
За сутки в зоне АТО 4 обстрела, ранены 2 военных 29
В Киевской области перевернулся автобус с пассажирами 47
В Ивано-Франковске пьяный священник пытался сбежать с места ДТП 51
«Праздничное» перемирие: Один военный погиб, пятеро – ранены 46
В Ужгороде женщина на Mercedes снесла палатку на рынке 43
В декабре 40 нардепов пропустили более 90% голосований 35
В Днипре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, есть раненые 66
СМИ: В Индии в ДТП погибла украинка 34
В Мариуполе в результате пожара погибли два человека 63

В течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, результате которых ранены двое военнослужащих, один – погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины», –говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах вокруг Луганского.

На донецком направлении противник неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

В штабе подчеркнули, что в одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги