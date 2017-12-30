В течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, результате которых ранены двое военнослужащих, один – погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины», –говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах вокруг Луганского.

На донецком направлении противник неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

В штабе подчеркнули, что в одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.