Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита «Восточного партнерства» создать для Украины, Молдовы и Грузии модель «Восточное партнерство плюс». Соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках планерного заседания Европарламента.

В Донецкой области в районе поселка Гнутово в результате подрыва на противотанковой мине служебного автомобиля погиб полицейский.

США в случае необходимости готовы усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украины. Об этом во время встречи с Президентом Петром Порошенко заявил новый помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл.

Согласно отчету о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017), обнародованном в среду, 15 ноября, лондонским Институтом экономики и мира, Украина занимает 17-ю строчку среди стран по уровню влияния терроризма.

Украина исключает возможность участия России в миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил министра обороны Степан Полторак.

В проект закона о Донбассе включили Крым и дату начала оккупации. Об этом сообщил на заседании комитета по вопросам нацбезопасности и обороны член комитета Иван Винник.

Руководитель одного из департаментов Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы.

В то же время в НАПК заявили, что Соломатина уволена из агентства 31 октября 2017 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие проекта государственного бюджета в целом до 10 декабря.

Около 3,5 тыс. россиян-студентов луганских вузов принимали участие в захвате Луганской областной государственной администрации в марте 2014 года. Об этом в ходе допроса в среду в Старобельском районном суде Луганской области сказал бывший заместитель начальника областного управления Службы безопасности Украины Андрей Жироид.

Начальник столичного сервисного центра МВД Владимир Найда, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве, арестован без права внесения залога.

Из государств Европейского континента только три проголосовали против предварительного утверждения резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной – члены незаконных вооруженных формирований наращивают огневую активность вдоль всей линии соприкосновения, все чаще применяет артиллерию и другие запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения.

После захвата государственной телекомпании Зед-би-си военные передали заявление, что они действуют против преступников, но никакого переворота нет, и президенту Зимбабве Роберту Мугабе ничего не угрожает.