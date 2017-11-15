Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита «Восточного партнерства» создать для Украины, Молдовы и Грузии модель «Восточное партнерство плюс». Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках планерного заседания Европарламента. За проголосовали 519 депутатов, против - 114, воздержались 47.



Накануне прошло обсуждение доклада, авторами которого являются Лайма Андриките и Кнут Флекенштайн. В частности, в докладе предлагается создать модель «Восточное партнерство плюс» для стран, которые имеют соглашения об ассоциации с Евросоюзом и достигли значительного прогресса в проведении реформ, что «в конечном итоге может привести к присоединению к Таможенному союзу, Энергетическому союзу, Союзу цифровых технологий и Шенгенской зоне, дальнейшему доступу к внутреннему рынку ЕС, интеграции в транспортную инфраструктуру, партнерству в индустриальной сфере, увеличению участия в программах ЕС и агентствах», а также позволит отменить роуминг.

Также предлагается учредить для Украины, Грузии и Молдовы трастовый фонд, фокусирующийся на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру, в то же время обеспечить «тщательную проверку их использования, чтобы предотвратить любые злоупотребления».

Кроме того, предлагается заявить о поддержке настоящих экономических реформ, направленных на постепенную отмену монополий, ограничение роли олигархов путем введения соответствующих законов и поддержку реформ в банковском и финансовом секторах, на борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Документом также предлагается поддерживать «единство действий среди государств-членов ЕС в сохранении коллективного давления на Россию, чья военное присутствие в регионе в последнее время растет, в частности путем усиления конкретных ограничительных мер для разрешения конфликта на востоке Украины путем полного выполнения Минских договоренностей», а также поддерживать мониторинговую миссию ОБСЕ, сообщает УНИАН.

Ограничительные меры предлагается поддерживать и для разрешения конфликта между РФ и Грузией, восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии - на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии, Молдовы - в Приднестровье. В докладе констатируется, что участие Беларуси в военных учениях с Россией «Запад-2017», которые были направлены против Евросоюза, является «неприемлемым».

Также в документе содержится призыв к России обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ и их беспрепятственный доступ на местах, рассмотреть вопрос о поддержке развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на востоке Украины, отразить перспективу расширения роли Евросоюза в решении конфликтов в Украине и Грузии, в том числе путем запуска миссий в рамках Совместной политики безопасности и обороны ЕС для усиления безопасности и стабильности.

Рекомендуется также требовать от стран-партнеров новых обязательств по полному проведению реформ, связанных с судебной системой, государственным управлением, борьбой с коррупцией и организованной преступностью, на основе соответствующих дорожных карт с четко определенными целями и сроками исполнения, поощрять реформы в сфере выборов с целью улучшения избирательных оснований, обеспечить строгое применение существующих в ЕС норм.

Также предлагается работать совместно и поддержать Украину, Грузию и Молдову в выполнении безвизового режима с тем, чтобы избежать применения в будущем механизма временной приостановки действия безвиза. В докладе подчеркивается, что «Восточное партнерство» имеет целью создать необходимые условия для тесной политической ассоциации и экономической интеграции, и что соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной не являются конечной целью в отношениях с ЕС.

«Еще раз признать европейские устремления этих стран; отметить, что, согласно статье 49 Евросоюза и в соответствии с Римской декларацией от 25 марта 2017 года, любая европейская держава может подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения Копенгагенских критериев и принципов демократии, если она уважает основные свободы и права человека, в том числе права меньшинств, и поддерживает верховенство права; настоятельно призвать государства-члены в связи с этим принять амбициозную декларацию на саммит 2017 года, в которой определяются соответствующие долгосрочные цели», - говорится в документе.