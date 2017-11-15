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Бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина уволена 31 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Диалог по поводу заявлений бывшего руководителя Департамента Соломатиной при наличии уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября 2017 года, является преждевременным», - заявили в ведомстве.

В НАПК считают, что Комитет по вопросам предотвращения коррупции Верховной Рады «введен в заблуждение, поскольку гражданка Соломатина не занимает указанную должность руководителя Департамента с 31 октября 2017 года».

«Обращаем внимание, что ее суждения носят чисто субъективный характер, а информация является недостоверной и должна быть проверена судом. Соответствующее исковое заявление подано в Шевченковский районный суд Киева», - заявили в агентстве.

«При таких обстоятельствах участие членов НАПК в заседании Комитета по этому вопросу до получения соответствующего решения суда и результатов рассмотрения НАБУ открытого уголовного производства невозможно», - резюмировали в НАПК.

Напомним, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

Кроме того, Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

 
ForUm

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