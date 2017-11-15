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Ситуация в районе проведения АТО остается сложной – члены незаконных вооруженных формирований наращивают огневую активность вдоль всей линии соприкосновения, все чаще применяет артиллерию и другие запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На протяжении прошедших суток боевики 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Около десяти вооруженных провокаций были осуществлены с использованием артиллерии, минометов и танка. Кроме того, боевики обстреливают прифронтовые населенные пункты, через что страдает местное гражданское население. Львиная доля случаев применения захватчиками оружия против украинских защитников произошла в темное время суток.

На луганском направлении около 20:00 российско-оккупационные войска вели огонь с реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по позициям у Зайцево. Обстрел продолжался около двух часов, было выпущено около ста снарядов. Вследствие этих обстрелов один из снарядов попал в частное помещение местных жителей по улице Коляденко, 34.

Также на этом направлении боевики обстреляли из миномета калибра 120-мм защитников Лозового, а из 82-мм – опорные пункты военных вблизи Новгородского и Луганского. По позициям неподалеку Новгородского стрелял танк.

На донецком направлении противник выпустил более десятка мин калибра 120-мм в районе Верхнеторецкого.

Кроме того, на разных участках фронта враг также активно применял весь спектр пехотного вооружения. Под обстрелы оккупантов попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, среди которых подступы к Светлодарску, Троицкому, Новгородскому, Красногоровке, Старогнатовкеа, Новотроицкому и Авдеевке.

Несмотря на то, что вражеский огонь был достаточно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие ВСУ отвечали агрессору прицельным огнем.

В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Им была оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

 
ForUm

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