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За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, в результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон не имеет. Оккупанты продолжают осуществлять обстрелы укреплений сил АТО, время от времени используя минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского. По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска. Здесь противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении российские наемники били по нашим опорных пунктам из пехотного вооружения. Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, что у Мариуполя, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов - подступы к Авдеевке и шахте Бутовка.

В штабе подчеркнули, что военнослужащие Вооруженных сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь.

 
ForUm

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