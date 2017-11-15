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США в случае необходимости готовы усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украины. Об этом во время встречи с Президентом Петром Порошенко заявил новый помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что собеседники подробно обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений между Украиной и США и скоординировали приоритетные шаги в рамках их укрепления в лучших интересах обеих сторон и совместной защиты и продвижения свободы и демократии, верховенства права и прав человека.

Была отмечена важность новых подходов и смелых инициатив для наполнения стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами - от усиленного политического, торгово-экономического и энергетического взаимодействия к укреплению обороны и безопасности партнерства между сторонами.

Собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент отметил значительные изменения, которых достигла в Украине. «Я абсолютно уверен, что нет ни одной страны в мире, которая ввела такое количество реформ в различных сферах в течение войны. И мы имеем прочную поддержку наших реформ со стороны Соединенных Штатов», - подчеркнул Порошенко и добавил, что это является подтверждением нашего стратегического партнерства.

Порошенко также поблагодарил за помощь американской стороны и ее значительный вклад в развитие новой украинской армии в условиях российской агрессии.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии подчеркнул важность визита в Украину. Митчелл заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны, а также дальнейшей координации усилий для обеспечения надежной и эффективной международной поддержки нашего государства.

«То, чего вы и ваша команда достигли за очень короткий промежуток времени, является удивительным. Просто феноменально, что так много было сделано за последние три года», - отметил Митчелл.

Помощник госсекретаря США подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украинского государства.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР.

Санкциями запрещены частные инвестиции в сумме более 10 млн долл. в российские приватизационные сделки и ограниченны инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долл. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».
ForUm

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