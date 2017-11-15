В проект закона о Донбассе включили Крым и дату начала оккупации. Об этом сообщил на заседании комитета по вопросам нацбезопасности и обороны член комитета Иван Винник.

«Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года указана в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды по поводу Крыма», - пояснил он, сообщает LIGA.net.

Также, по словам Винника, по всему тексту законопроекта добавлены положения по поводу оккупации Крыма. Исключается не только упоминание о Минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к Минским договоренностям.

По требованию фракции «Самопомич» в текст включили обязательство страны оккупанта полностью обеспечивать оккупированные территории. Помимо этого в текст включили предложение «Народного фронта» о верификации указом президента факта освобождения украинских территорий от оккупации.

Напомним, 4 октября Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

6 октября парламент проголосовал за него в первом чтении, исключив, в частности, часть первую статьи 7, в которой вспоминались Минские соглашения, по настоянию оппозиционных фракций.

В то же время группа внефракционных народных депутатов внесла в этот законопроект поправку о расторжении дипломатических отношений с РФ.