В Донецкой области в районе поселка Гнутово в результате подрыва на противотанковой мине служебного автомобиля погиб полицейский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции, экс-глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Поступила трагическая информация. В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, который ехал по автодороге Талаковка-Гнутово», – отметил он.

По информации Аброськина, майор полиции, 1981 г.р., погиб от полученных ранений. Еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице.

В сою очередь глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что взрывотехники обнаружили возле места происшествия еще одну замаскированную мину.