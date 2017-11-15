Начальник столичного сервисного центра МВД Владимир Найда, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве, арестован без права внесения залога.
Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.
«ДТП с сотрудником сервисного центра: суд избрал водителю меру пресечения - арест без возможности внесения залога», - написала она в Facebook.
Напомним, 13 ноября в Киеве на улице Стеценко водитель внедорожника Mazda выехал на встречную полосу, где ударил автомобиль Mitsubishi, который отбросило на третью машину. Пассажир Mitsubishi погиб на месте, водитель этого авто с травмами, переломами ног доставлен в реанимацию. Его из машины доставали спасатели. Позже стало известно о том, что за рулем внедорожника был начальник МРЭО Владимир Найда. 14 ноября ему вручили подозрение. Он отказался от дачи показаний, ссылаясь на состояние здоровья.
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