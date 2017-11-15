Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие проекта государственного бюджета в целом до 10 декабря. Об этом он сказал во время заседания правительства и дал соответствующие поручения Министерству финансов и всей правительственной команде, которая будет готовить проект Госбюджета ко второму чтению в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Я хотел бы, чтобы бюджет был принят в первой декаде декабря», - сказал Гройсман.

Он поблагодарил народных депутатов, Президента Украины, должностных лиц за качественную подготовку проекта госбюджета и прохождение первого чтения.

Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%. «За» соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов. Так же в первом чтении парламентарии поддержали изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Как ожидается, доходы бюджета вырастут на 15% по сравнению с текущим годом – до более 1 трлн грн исключительно за счет экономического роста, а не увеличения налоговой нагрузки. Рост минимальной зарплаты составит 16% - до 3723 грн.