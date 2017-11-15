После захвата государственной телекомпании Зед-би-си военные передали заявление, что они действуют против преступников, но никакого переворота нет, и президенту Зимбабве Роберту Мугабе ничего не угрожает. Об этом сообщает ВВС.

«Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президенты и его семья живы и здоровы и их безопасность гарантирована», - заявил в эфире телеканала человек в камуфляже.

Он, однако, добавил, что военные выступили против, как он выразился, преступников в окружении Мугабе.

В Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерийских орудий.

Ранее посол Зимбабве в ЮАР отрицал разговоры о перевороте в его стране.

Правящая партия Зимбабве обвинила главнокомандующего армией генерала Константино Чивенга в «предательском поведении», после того как он предупредил о возможном вмешательстве военных в политику.

Чивенга бросил вызов президенту Роберту Мугабе после того, как тот уволил вице-президента страны.

Генерал сказал, что армия готова к решительным действиям, чтобы положить конец чисткам в партии Мугабе.

Противостояние продолжилось во вторник, когда на дорогах за пределами Хараре была замечена бронетехника. С какой целью она там находилась, остается неясным.

Источники агентства Рейтер сообщают, что при захвате телеканала некоторые сотрудники Зед-би-си подверглись грубому обращению со стороны военных. Сотрудникам телекомпании сказали, что они «не должны волноваться», а солдаты находятся в здании только для его защиты.

Посол Зимбабве в ЮАР Айзек Мойо сказал Рейтер, что правительство страны сохраняется «в неизменном виде», и отмел любые разговоры о возможном перевороте как «утверждения из соцсетей».

Посольства Великобритании и США в Хараре призвали своих граждан избегать общественных мест.

Ни 93-летний Мугабе, ни его представители пока не делали никаких заявлений.

На прошлой неделе Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагва, которого ранее считали наиболее вероятным преемником президента. Но ситуация изменилась, и теперь наиболее вероятной преемницей называют жену Мугабе – Грейс.

Партия Зану-ПФ заявила, что комментарии генерала Чивенги были «рассчитаны на нарушение национального мира ... [и] подстрекательство к восстанию».

Партия заявила, что никогда не уступит военным угрозам и «подтверждает первенство политики над оружием».

Лидер молодежного крыла правящей партии Кудзай Чипанга сказал, что генерал не имеет полной поддержки всей армии.

«На карту поставлена наша страна и будущее, и мы не позволим никакому отдельному военному встать на пути лидера партии и законно избранного президента страны», - заявил он во вторник журналистам.

Молодежное крыло партии поддерживает Грейс Мугабе.

Чивенга сделал заявление о возможности военного вмешательства на пресс-конференции в штабе армии, в окружении старших офицеров.

Он сказал, что «чистки» в партии направлены на тех, кто когда-то привел Зимбабве к независимости. Сам генерал – также один из ветеранов этой войны 1970-х годов.

«Мы должны напомнить тем, кто стоит за нынешними предательскими махинациями, что, когда дело касается вопросов защиты нашей революции, военные действуют, не колеблясь», - сказал он.