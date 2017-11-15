Около 3,5 тыс. россиян-студентов луганских вузов принимали участие в захвате Луганской областной государственной администрации в марте 2014 года. Об этом в ходе допроса в среду в Старобельском районном суде Луганской области сказал бывший заместитель начальника областного управления Службы безопасности Украины Андрей Жироид, передают Українські Новини.

Он выступил как свидетель по делу против бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Экс-замначальника управления СБУ сообщил обстоятельства организации российскими спецслужбами сепаратистских митингов в Луганской области в марте-апреле 2014 года.

«Российские спецслужбы много лет создавали свою агентурную сеть в Луганской области», - отметил он.

В частности, российские спецслужбы действовали под видом ветеранских организаций и клубов исторической реконструкции.

Кроме того, в сепаратистских мероприятиях и в захвате обладминистрации приняли участие студенты луганских вызов – граждане России.

«Около 3,5 тыс. студентов из России только в Луганске, которые учились на платном основании, приняли участие в тех событиях», - подчеркнул Жироид.

Сотрудник спецслужбы также сообщил, что захват Луганской обладминистрации произошел в связи с тем, что милиция не получила команды противодействовать сепаратистам.

Кроме того, он отметил, что СБУ установила наличие тесных связей между бывшим тогда председателем Луганской обладминистрации Михаилом Болотских и министром обороны России Сергеем Шойгу.