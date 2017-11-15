Украина исключает возможность участия России в миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил министра обороны Степан Полторак в ходе встречи с министром национальной обороны Канады Харджитом Сейджаном, сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась в зале торжеств конференц-центра канадского города Ванкувер.

«Во время встречи обсуждались важная тема применения миротворческой миссии ООН на территории Донецкой и Луганской областей. Наш главный критерий – будущая миротворческая миссия ООН с мандатом деятельности должна быть развернута на всей временно оккупированной территории, принципиальным требованием является обеспечение международного контроля над частью российско-украинской государственной границы в зоне конфликта и вывод с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и подразделений РФ, а также установление миссией контроля за состоянием хранения тяжелого вооружения», - подчеркнул министр обороны Украины.

«Мы исключаем возможность участия России в будущей миссии. Верю, что Миссия на Донбассе возможна и при поддержке наших международных друзей. Запланированное удастся воплотить в жизнь», - резюмировал Полторак.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.