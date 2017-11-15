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Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе во время заседания в Минске осудила заявление главаря самопровозглашенной «ЛНР» Игоря Плотницкого о вхождении ОРДЛО в состав России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. 

«В рамках работы ТКГ украинская сторона осудила заявление главаря ОРДЛО Игоря Плотницкого, которое ставит под сомнение восстановление суверенитета Украины на территории ОРДЛО», – отметила она.

Олифер подчеркнула, что такие заявления противоречат Минским договоренностям и тормозят мирный процесс.

Ранее Плотницкий заявил, что не видит другого пути, кроме вхождения оккупированной территории Донбасса в состав РФ.

 
ForUm

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