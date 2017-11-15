Из государств Европейского континента только три проголосовали против предварительного утверждения резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом говорится в результатах голосования, обнародованных постоянным представительством Украины в ООН, пишет Европейская правда.

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН – орган, который занимается, среди прочего, вопросами прав человека – одобрил подготовленный Украины проект решения ГА ООН по Крыму.

71 государство поддержало украинский документ, 25 проголосовали против, 77 воздержались от голосования. Большое количество воздержавшихся обусловлено, ​​в частности тем, что ряд государств принципиально не поддерживают рассмотрение в пределах третьего комитета вопросов, касающихся межгосударственных конфликтов. В то же время, против проголосовали лишь те, кто не считает возможным публично осуждать незаконные действия РФ.

Из 25 государств, проголосовавших против, есть только три европейские – Россия, Беларусь и Сербия. Еще одно государство Западных Балкан – Босния и Герцеговина – воздержалась. Позиция БиГ, очевидно, обусловлена ​​тем, что сербское меньшинство имеет блокирующий голос при принятии любых государственных решений.

Все остальные государства Европы, включая близкие к Сербии Македонию и Черногорию, а также включая Венгрию, с которой у Украины продолжается дипломатический конфликт, поддержали украинскую резолюцию.

Из постсоветских государств против проголосовать также Армения, Казахстан, Кыргызстан Узбекистан. Полный перечень государств, проголосовавших против проекта резолюции, является следующим: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.