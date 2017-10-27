Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения шестерым задержанным во время погрома в Святошинском райсуде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, по результатам рассмотрения ходатайств судьями приняты следующие решения: к Малафай В., подозреваемого по ч.1 ст.194, ч.3 ст.296, ч.1. ст.343 УК Украины, применен домашний арест с 23:00 до 07:00; к Шевчуку В., подозреваемому по ч.1 ст.194. ч.3 ст. 296, ч.1. ст.343 УК Украины, – домашний арест с 22:00 до 07:00; к Винниченко А., подозреваемому по ч.1 ст.194, ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 УК Украины, применена мера пресечения в виде личного обязательства; к Чепелянскому Е., подозреваемому по ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 УК Украины, применен домашний арест с 22:00 до 07:00; к Живодеру С., подозреваемому по ч.1 ст.194, ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 УК Украины, применена мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00; к Туренко А., подозреваемому по ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 343 УК Украины, применен круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля (электронный браслет).

При этом ходатайство следователей Шевченковского управления полиции в городе Киеве о применении мер по Чепелянскому, Живодеру, Туренко, Малафай, Шевчуку были удовлетворены полностью. Ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Винниченко удовлетворено частично и применена мера пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщал ForUm, 23 октября суд перенес заседание по избранию меры пресечения командиру добровольческого батальона ОУН Николаю Коханивскому на 9:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. В связи с этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседания Святошинского районного суда Киева.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы.

Утром24 октября полиция силой разблокировала помещение суда и задержала 30 человек, причастных к беспорядкам.

25 октября шестерым задержанным во время событий в Святошинском районном суде Киев объявили о подозрении.