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Проводник «Организации украинских националистов», ветеран АТО Николай Коханивский пообещал, что погромы расположенных в Украине российских объектов будут продолжаться.

Об этом он рассказал в завершение марша «Смерть России!» в воскресенье, 18 февраля, в центре Киева, передает Еспресо.TV.

«Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора», - сказал Кохановский.

Воскресную акцию Кохановский назвал «удачным флэшмобом» и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, члены Организации украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества. 

Пострадавших и задержанных нет.  
ForUm

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