Проводник «Организации украинских националистов», ветеран АТО Николай Коханивский пообещал, что погромы расположенных в Украине российских объектов будут продолжаться.
Об этом он рассказал в завершение марша «Смерть России!» в воскресенье, 18 февраля, в центре Киева, передает Еспресо.TV.
«Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора», - сказал Кохановский.
Воскресную акцию Кохановский назвал «удачным флэшмобом» и добавил, что к нему присоединились 300-400 человек.
Напомним, в воскресенье, 18 февраля, члены Организации украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.
Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества.
Пострадавших и задержанных нет.
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