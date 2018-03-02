28 февраля в Святошинском районном суде города Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу командира добровольческого батальона "ОУН" Николая Коханивского. Суд применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронных средств контроля. Об этом сообщает пресс-служба Святошинского районного суда города Киева.

Обвинительный акт в отношении Кохановского, согласно которому тот обвиняется по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), поступил в суд еще 18 декабря 2017 г., после чего судебные заседания пять раз откладывались на другую дату из-за неявки потерпевшего и защитников обвиняемого до суда. Во время подготовительного судебного заседания 28 февраля 2018 г. обвиняемый и его защитники-адвокаты заявили ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору в связи с его несоответствием требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Прокурор ходатайствовал перед судом об избрании Коханивскому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля по месту жительства.

Заслушав позиции обеих сторон, суд пришел к выводу о соответствии обвинительного акта требованиям УПК Украины и возможности перехода к стадии судебного разбирательства. Судебное рассмотрение назначено на 5 марта 2018 г.

Как сообщал ForUm, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября 2017 года. Между ним и Русланом Качмалой (позывной «Рэм») возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в «Рэма» из пистолета резиновыми пулями.

25 октября 2017 года Святошинский районный суд Киева избрал для Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.