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Шестерым задержанным во время событий в Святошинском районном суде Киев объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

«Шести лицам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа», – сообщила Блищик.

Она также пояснила, что по согласованию с прокуратурой полиция внесет ходатайство об избрании для задержанных меры пресечения, которое, вероятно, состоится 25 октября, сообщает «Украинская правда».

По словам пресс-секретаря столичной полиции, других задержанных отпустили.

В то же время, как сообщается во вторник на сайте Государственной судебной администрации, Святошинский районный суд Киева в ходе событий, которые произошли в помещении суда 23-24 октября при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения командиру «Добровольческого батальона ОУН» Николаю Коханивскому, понес убытки на более чем 500 тысяч грн.

Как сообщал ForUm, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября. Между ним и Русланом Качмалой (позывной «Рэм») возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в «Рэма» из пистолета резиновыми пулями.

23 октября суд перенес заседание на 9:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. В связи с этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседания Святошинского районного суда Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы.

Утром полиция силой разблокировала помещение суда и задержала 30 человек, причастных к беспорядкам.

Вечером того же дня Коханивского освободили из-под стражи. 
ForUm

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