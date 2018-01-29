также в разделеСтолица
Киев передал Лиссабону ключи от «Евровидения» 17
Отремонтированный фасад Дома профсоюзов откроют 1 марта 19
На 22 улицах Киева планируют увеличить разрешенную скорость 64
Подозреваемый в убийстве во время стрельбы в Киеве задержан 96
Стрельба в Киеве: полиция завела дело и сообщила подробности 1447
В Киеве в результате стрельбы убит мужчина, еще один – ранен 530
В Киеве произошло масштабное ДТП с пожаром 156
Starbuсks опроверг слова Кличко о выходе компании на украинский рынок 126
Киевская прокуратура судится за гостиницу «Феофания» 38
В киевских маршрутках снова подорожал проезд 76
Радикалы попытались поджечь, а затем захватить Десятинный монастырь в Киеве 125
Столица «умнеет»: В Киеве установят сотни камер на перекрестках 147
Фабрику имени Карла Маркса превратят в Roshen Plaza 157
В Киеве ночью пытались поджечь монастырь 71
Националисты срезали стенд возле часовни УПЦ МП в центре Киева 156
«Я - не Цицерон»: Кличко не волнуют оценки его умения говорить 60
В Киеве задержали банду полицейских, «крышевавших» воров на ж/д вокзале 171
Строители сливали отходы в озеро Позняки в Киеве 51

В Киеве на улице Жилянская, 142 возле Святошинского районного суда в результате конфликта со стрельбой ранен мужчина, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, информация, что у судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавший, поступила в полицию в 13:50.

На место происшествия выехали наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Полиция общается со свидетелями и очевидцами.

По предварительной информации, конфликт возник между двумя группами лиц: пострадал один участник инцидента.

В столице введен план «перехват»: разыскивается автомобиль «Хюндай Акцент» или «Опель» серого цвета, который, вероятно, причастен к совершению преступления.

Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает «Киев оперативный», в результате конфликта ранения получили три человека. «Двое от написания заявления отказались, а вот третий с огнестрельным ранением «пятой точки» был госпитализирован», – говорится в сообщении.

По данным издания, стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги