В Киеве на улице Жилянская, 142 возле Святошинского районного суда в результате конфликта со стрельбой ранен мужчина, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, информация, что у судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавший, поступила в полицию в 13:50.

На место происшествия выехали наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Полиция общается со свидетелями и очевидцами.

По предварительной информации, конфликт возник между двумя группами лиц: пострадал один участник инцидента.

В столице введен план «перехват»: разыскивается автомобиль «Хюндай Акцент» или «Опель» серого цвета, который, вероятно, причастен к совершению преступления.

Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает «Киев оперативный», в результате конфликта ранения получили три человека. «Двое от написания заявления отказались, а вот третий с огнестрельным ранением «пятой точки» был госпитализирован», – говорится в сообщении.

По данным издания, стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.