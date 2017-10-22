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Вчера, 21 октября, в Киеве возле станции метро «Академгородок» правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского.

Он ранил из травматического пистолета экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Качмалу с позывным «Рэм».

По данным Нацполиции, на месте происшествия в траве обнаружен ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. В результате у потерпевшего касательные ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте). Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта», сообщает УНИАН.

Жена Кохановского рассказала, что стрельба произошла после ссоры и драки. «Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан Рэм, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться», - сказала она.

По ее словам, Качмала начал убегать, а Кохановский догнал его, началась драка, и он достал травматический пистолет и выстрелил. В полиции рассказали, что задержание провел патрульный в день своего выходного. Он прогуливался и услышал стрельбу.

 
ForUm

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