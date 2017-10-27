Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для женщины, подозреваемой в намерении продать сына за $ 35 тысяч, содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Скобельской М., подозреваемой в совершении преступления по ч.3 ст.149 УК Украины, следственным судьей Шевченковского райсуда Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен размер залога в сумме 590 размеров прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц (944 тыс. гривен)», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября полиция задержала 22-летнюю жительницу Василькова, пытавшуюся продать сына за 35 тыс. долларов США.