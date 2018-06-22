Святошинский райсуд Киева опроверг информацию об освобождении под залог членов банды, которых задержали в августе прошлого года за нападения на предпринимателей, сообщает пресс-служба суда.

«15 июня коллегия судей в составе председательствующей судьи Валентины Новик, судей Ивана Бандуры и Людмилы Косик не изменяла меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую, а продолжила до 13 августа срок содержания под стражей двум из четырех обвиняемых по делу, при этом установив, как того требует закон, размер залога 211 тыс. 440 гривен, что составляет 120 необлагаемых прожиточных минимумов доходов граждан», – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что 21 мая такое же решение, но с размером залога 158 тыс. 580 гривен (90 прожиточных минимумов), было принято в отношении еще двух обвиняемых, не имеющих судимостей.

Судом было приняты именно такие решения, поскольку государственный обвинитель - прокурор городской прокуратуры, не представил убедительных доказательств и обстоятельств, исключающих определение альтернативной меры пресечения в виде залога.

Согласно закону суд лишен возможности по собственной инициативе применять ту или иную меру пресечения и принимает решения на основании приведенных сторонами обвинения и защиты доказательств, а наличие обвинения и направление дела в суд не заменяет обвинительный приговор в отношении лица и не может быть единственным основанием для применения исключительного и строжайшего пресечения - содержания лица под стражей.

Отмечается, что в настоящее время лишь трое из четырех обвиняемых воспользовались правом внесения залога, а четвертый продолжает находиться под стражей в Киевском СИЗО.

При этом обвиняемые продолжают появляться на судебные заседания и выполняют все процессуальные обязанности, установленные судом, в противном случае на них снова ждет СИЗО, а сумма уплаченного залога пойдет в доход государства.

Стоит отметить, что фигурантами уголовного дела являются четыре человека, которые являются гражданами Грузии и которым инкриминируется разбой, совершенный организованной группой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - далее УК Украины), бандитизм (ст. 257 УК Украины), кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Два человека также обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины) и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

«Таким образом, высказанные начальником столичной полиции Андреем Крищенко и подхвачены журналистами тезисы о том, что обвиняемые лица были безосновательно отпущены судом под залог, являются бандитами и что суд действовал вопреки требованиям закона, являются искажением фактов и распространением недостоверной информации», – сказано в сообщении.

Святошинский районный суд города Киева обращает внимание должностных лиц и представителей СМИ, что распространение ложной и недостоверной информации, пренебрежение правами и интересами юридических и физических лиц (а именно презумпции невиновности), высказывания необоснованных обвинений в адрес суда с целью дискредитации судебной ветви власти свидетельствуют о недостаточности профессионализма, моральных качеств и правовой культуры.

Напомним, ранее начальник столичной полиции Андрей Крищенко на своей странице в Facebook сообщил, что в Киеве суд отпустил под залог группу разбойников, которых задержали в августе прошлого года за нападения на предпринимателей. Однако позже это сообщение было удалено.