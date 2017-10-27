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Стороны конфликта на Донбассе 3286 раз нарушили режим прекращения огня в период с 16 по 22 октября.

Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге 27 октября в Киеве, сообщает Украинская правда.

«На прошлой неделе миссия зафиксировала 3286 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены сторонами, которые обязывались больше не совершать таких нарушений – не применять оружие», - заявил он

Также, по словам Хуга, наблюдатели видели вооружение, расположенное с нарушением соответствующих линий отвода 86 раз: 32 раза в подконтрольных и 54 в неподконтрольных правительству районах.

Наблюдатели зафиксировали 12 реактивных систем залпового огня в Бахмуте, у Новоамбросиевского и у Шимшиновки.

Хуг отметил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала наличие мин вдоль всей линии соприкосновения, в частности, недавно заложенные противотанковые мины на участке разграничения сил и средств в Золотом, примерно в 120 м от блокпоста так называемой «ЛНР».

СММ также подтвердила 6 случаев ранений среди гражданского населения в неделю.

В миссии считают неизбежной эскалации в регионе, поскольку «стороны не развели силы и средства, и находятся в непосредственной близости друг к другу».

«Пока силы и средства будут оставаться на местах, насилие будет продолжаться», - подчеркнул Хуг.
ForUm

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