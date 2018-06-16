Святошинский районный суд Киева арестовал на два месяца 41-летнего владельца автомобиля «Волга», в результате взрыва в котором пострадали четверо детей, сообщает пресс-служба суда.

«Следственный судья Святошинского районного суда города Киева Пьятичук И.В. закончила рассмотрение ходатайства следственного отдела Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве об избрании меры пресечения 41-летнему мужчине, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), а также в неосторожном причинении тяжких телесных повреждений (ст. 128 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Учитывая, что подозреваемый житель Святошинского района Киева является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, не предусмотрел наступление тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить.

Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней.

Досудебное следствие по данному уголовному производстве продолжается.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца в Ривненской области. Он оказался участником АТО.