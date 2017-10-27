Освобожденные лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели в Киев. Президент Петр Порошенко наградил их орденами.

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании. В свою очередь сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Украина не признает независимость Каталонии.

Центральное бюро «Интерпола» направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей.

Госдепартамент США в четверг, 26 октября, передал Конгрессу список российских компаний и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции.

Белый дом, по распоряжению президента Дональда Трампа, обнародовал 2891 документ по расследованию об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые до этого времени находились в архивах под грифом «Секретно». Американская разведка заявляет, что убийца президента США Джона Кеннеди в 1963 году Ли Харви Освальд контактировал с агентами КГБ.

Интерпол объявил в розыск судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя мэра Вышгорода Киевской области на незаконном хранении и распространении наркотиков, чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств.

Национальный банк констатирует, что повышение с 2017 года минимальной заработной платы (МЗП) добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года, тогда как повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п.

Украинские правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения на народного депутата Игоря Мосийчука возле офиса канала Эспрессо. В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь погибшего подполковника милиции Михаила Мормиля.