Интерпол объявил в розыск судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.
Информация о нем опубликована на сайте Международной организации уголовной полиции.
Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.
Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.
2 августа Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Чауса.
4 октября Чаус был отстранен от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
6 октября Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.
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