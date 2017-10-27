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Интерпол объявил в розыск судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Информация о нем опубликована на сайте Международной организации уголовной полиции.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

2 августа Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Чауса.

4 октября Чаус был отстранен от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

6 октября Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.
ForUm

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