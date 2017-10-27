Украинские правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения на народного депутата Игоря Мосийчука возле офиса канала Эспрессо.

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил советник министра внутренних дел, депутат «Народного фронта» Антон Геращенко.

По его словам, основной версией остается деятельность российских спецслужб, а мотивом является создание атмосферы страха в украинском обществе.

«Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве», - подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что следствие будет рассматривать все версии, но эта остается основной. Специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки возле редакции Эспрессо. Вероятнее всего, это было самодельное взрывное устройство.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо

У Мосийчука диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».

В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь Мормиля.