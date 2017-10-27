Украина не признает провозглашение в одностороннем порядке независимости Каталонии. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства иностранных дел.
«Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ», - говорится в сообщении.
«Мы поддерживаем действия правительства Испании, направленные на урегулирование кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан», - подчеркнули в МИД.
Как сообщал ForUm, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании.
В свою очередь сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.
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