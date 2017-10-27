также в разделеПолитика
Порошенко наградил Чийгоза и Умерова орденами 17
Порошенко встретился с Умеровым и Чийгозом 16
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму 28
Рабинович: Левочкин готов продать своих избирателей и этим полезен власти 30
За три года США предоставили Украине военную помощь на $750 миллионов 14
Суд возобновил уголовное преследование Левуса 67
Климкин предлагает ввести новые санкции против РФ 214
Суд обязал расследовать незаконное объявление политических оппонентов в розыск Интерпола 52
Украина ждет от ООН реакции на невыполнение РФ решений Международного суда 212
Хан о «плане Маршалла»: Уровень доверия к Украине не очень высокий 145
Медведчук: Украинский закон об образовании спровоцировал международный скандал 270
Порошенко поздравил Чийгоза и Умерова с освобождением 69
АПУ: Ответ Саакашвили относительно гражданства была дан еще 29 сентября 141
Гройсман поручил расследовать, кто срывает госзакупки 59
Климпуш-Цинцадзе: Венгрия может серьезно навредить евроинтеграции Украины 246
Порошенко поблагодарил Эрдогана за усилия в освобождении Умерова и Чийгоза 40
Саакашвили получил из АП документы о лишении его гражданства 210
Полковник ВСУ: Под Радой митингуют «титушки» Семенченко, а не «Донбасс» 273

Украина не признает провозглашение в одностороннем порядке независимости Каталонии. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ», - говорится в сообщении.

«Мы поддерживаем действия правительства Испании, направленные на урегулирование кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан», - подчеркнули в МИД.

Как сообщал ForUm, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании

В свою очередь сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги