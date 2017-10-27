Взрыв, который произошел в Киеве вечером 25 октября, вероятно, был покушением на жизнь погибшего подполковника милиции, а не народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом Громадському радио сообщила юрист-криминолог Анна Маляр.

К такому выводу она пришла, проанализировав видео с камеры наблюдения.

«На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме (Михаил Мормиль. - Ред). А сам Мосийчук, Бала были на определенном расстоянии», - сказала Маляр.

По ее мнению, если бы мишенью был Мосийчук, то взрывчатку, скорее всего, заложили бы в его машину. Но ее заложили в мопед, который стоял довольно далеко от подъезда, откуда выходил нардеп.

«Если есть покушение на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором это лицо должно ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и т.д., то планируется, что человек будет проходить мимо», - сказала Маляр.

Эксперт также отметила, что накануне слышала о том, что Мормилю угрожали.

Ранее друг погибшего Руслан Болгов написал: «Он говорил, что волновался за свою жизнь и что за ним следят».

По неофициальной информации, Михаил Мормиль проживал в том же доме, где расположен телеканал Эспрессо TV и возле которого прогремел взрыв. Об этом сказала также помощница Мосийчука Анна Сеник.

На видео с камеры наблюдения видно, что за несколько секунд до взрыва Мормиль шел в направлении, вероятно, своего подъезда. В то же время, трое мужчин - политолог Бала, нардеп Мосийчук и его охранник Кушнир – выходят из телеканала и идут в противоположном направлении.

Мопед, в котором была заложена взрывчатка, стоял напротив подъезда, к которому, вероятно, направлялся Мормиль. Взрыв прогремел, когда трое мужчин и Мормиль прошли друг мимо друга. На тот момент Мормиль находился к мопеду ближе, чем мужчины.

По сообщениям прокуратуры, следствие выяснило, что взрывчатка была с дистанционным управлением. То есть, она сработала не в запрограммированное время, а тогда, когда этого захотел злоумышленник.

Маляр подчеркнула, что следователи обязательно должны рассматривать версию покушения на жизнь Мормиля, поскольку она «абсолютно логична».

В прокуратуре Мормиля называют «случайным прохожим».

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.

Погибший при взрыве в Киеве Руслан Кушнир начал работать с нардепом всего месяц назад.

Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина.