Госдепартамент США в четверг, 26 октября, передал Конгрессу список российских компаний и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции.

В список включены крупнейшие российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: «Калашников», «Уралвагонзавод», «Рособоронэкспорт», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Ижмаш», «Ростех», «Вертолеты России» и другие, сообщает DW.

Перечень, подписанный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, не означает автоматическое распространение санкций на все попавшие в него компании, а является предложением ведомства по определению таких предприятий. Он может подвергаться изменениям и дополнениям. Включены в черный список и силовые ведомства России: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ).

Работа над определением круга российских граждан и организаций, которые подпадают под новые американские санкции, должна была быть завершена к 1 октября, однако Госдепартамент объявил о вынужденной задержке. «Это довольно сложно и может занять некоторое время», - пояснила тогда представитель ведомства.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР.

Санкциями запрещены частные инвестиции в сумме более 10 млн долл. в российские приватизационные сделки и ограниченны инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долл. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».

Кроме этого, Трамп не сможет отменять санкции или выводить из-под них конкретных лиц личным указом. Такие решение может быть принято только после согласования с Конгрессом.