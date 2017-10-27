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Сенат Испании 27 октября проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

За активацию статьи 155 Конституции проголосовали 214 депутатов. Против высказались 47 сенаторов, один воздержался, сообщает Европейская правда.

Активация статьи 155 Конституции Испании дает правительству полномочия «принимать все необходимые меры для принуждения» региона в условиях кризиса.

В Испании статья 155 применена впервые с 1978 года.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой в своем выступлении в Сенате Испании попросил сенаторов поддержать активацию статьи 155 Конституции Испании, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В правительстве Испании заявили, что обратятся в Конституционный суд с целью обжалования декларации о независимости Каталонии.
ForUm

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