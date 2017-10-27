Киевлянка Надежда Тарасенко, пострадавшая в результате взрыва на Соломенке 25 октября пришла в сознание. Об этом в комментарии 112 Украина заявила ее дочь Ирина Рыбицкая.

По ее словам, пострадавшая женщина после перенесенной операции была переведена из реанимации в общую палату.

«Она уже пришла в сознание, ее перевели с реанимации в палату полчаса назад. Врачи говорят, что самое главное, чтоб не было осложнений после операции», - рассказала ее дочь.

Тарасенко находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи. Нейрохирурги во время операции изъяли из мозга женщины металлический шарик, который проник в мозг на 4 см. Также изъяли и фрагменты черепной кости. У нее была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

В свою очередь, состояние нардепа Игоря Мосийчука остается стабильным. В ближайшее время ему будет сделана еще одна операция.

«Очень хорошо, что в случае Игоря Мосийчука никаких новостей нет. Его состояние характеризуют, как стабильное. Его готовят к операции по извлечению осколков. Он разговаривает, принимает товарищей, однопартийцев», - заявил в комментарии помощник депутата Марк Гресь.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо

У Мосийчука диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.

В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь Мормиля.