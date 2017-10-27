В случае проведения президентских выборов в России уже на этих выходных, за выразившую желание баллотироваться телеведующую Ксению Собчак проголосовали бы менее 1% избирателей. О таком уровне ее популярности среди россиян пишет местная компания Левада-центр, опубликовав сегодня итоги соцопроса.

Голоса за нынешнего президента государства-оккупанта Владимира Путина отдали бы 53% опрошенных, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 3%, за оппозиционера Алексея Навального и лидера Компартии РФ Геннадия Зюганова - по 2%, за министра обороны РФ Сергея Шойгу - 1%, а премьер РФ Дмитрий Медведев не набрал бы и 1%.

Каждый пятый россиянин не определился, за кого голосовать. 11% опрошенных вообще не собираются идти на избирательные участки, сообщает LIGA.net.

Почти половина респондентов (45%) считают, что будущие выборы могут принести позитивные перемены (13% - "определенно да", 32% - "скорее да"), примерно столько же (42%) в это не верят: 26% - "скорее нет" и 16% "определенно нет".

Сам Путин пока официально не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на четвертый президентский срок.

Опрос методом личного интервью был проведен 20-24 октября 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Напомним, Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидатом «Против всех».

Собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента, утверждали, что ее кандидатуру поддерживает Кремль, который таким образом хочет создать удобного конкурента Путину и повысить интерес к выборам.

Сама Собчак отрицала, что вела какие-то переговоры с администрацией президента, но подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с Путиным.