Центральное бюро «Интерпола» направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей.

Правоохранительные ведомства также были уведомлены о том, что «Интерпол» заблокировал запрос Москвы на арест британского бизнесмена – основателя фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера, сообщает Голос Америки.

Как заявил сам финансист, в четверг он получил письмо от Комиссии «Интерпола» по проверке данных, в котором сообщалось, что запрос Москвы о внесении Браудера в список особо разыскиваемых лиц отклонен.

«Самое главное – они проинформировали все страны-участницы о том, что не нужно обращать внимания на любые запросы, касающиеся меня и исходящие из России», – сказал бизнесмен.