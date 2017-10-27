также в разделеОбщество
Чийгоз и Умеров уже в «Борисполе» 9
У Авакова назвали основную версию покушения на Мосийчука 29
Заммэра Вышгорода разоблачили на сбыте наркотиков 15
В Днипре задержали интернет-агитатора сепаратистов 17
Зайцева отказалась в СИЗО от всего казенного 43
Зубко пригрозил местным властям уголовными делами за срыв отопительного сезона 15
СБУ объявила в розыск двух крымских депутатов 32
На Луганщине отремонтировали мост, разрушенный боевиками 28
Эксперты: Недавнюю и июньскую кибератаки могла совершить одна группа хакеров 22
Интерпол объявил в розыск Чауса 54
Из тела Мосийчука еще не извлекли все осколки 54
Криминолог: Взрыв на Соломенке мог быть покушением на подполковника 1761
На Донбасс прибыл очередной российский «гумконвой» 42
26 октября. Картина дня 55
В «Радикальной партии» допускают, что заказчиком теракта может быть Аднан Киван 236
НАТО: РФ занизила данные о количестве военных в учениях «Запад-2017» 55
Климкин: В тюрьмах РФ находятся 38 украинских политзаключенных 28
Мосийчука перевезли в другую больницу 51

Центральное бюро «Интерпола» направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей.

Правоохранительные ведомства также были уведомлены о том, что «Интерпол» заблокировал запрос Москвы на арест британского бизнесмена – основателя фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера, сообщает Голос Америки.

Как заявил сам финансист, в четверг он получил письмо от Комиссии «Интерпола» по проверке данных, в котором сообщалось, что запрос Москвы о внесении Браудера в список особо разыскиваемых лиц отклонен.

«Самое главное – они проинформировали все страны-участницы о том, что не нужно обращать внимания на любые запросы, касающиеся меня и исходящие из России», – сказал бизнесмен.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

103
Теги