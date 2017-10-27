Белый дом, по распоряжению президента Трампа, обнародовал 2891 документ по расследованию об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые до этого времени находились в архивах под грифом «Секретно».

Рассекречен перечень доступен на официальном веб-сайте Государственного архива США, сообщает Укринформ.

«Государственный архив обнародовал документы, которые ранее были закрытыми в соответствии с Законом по сбору материалов об убийстве Джона Кеннеди. Подавляющее большинство архива (88%) было открыто и обнародовано в 1990-х годах», - говорится в сопровождающем сообщении.

Раскрыты сейчас материалы содержат записи непосредственно о подготовке и осуществлении убийства. Вместе с тем, отмечается, что и на этот раз не все документы были рассекречены – под грифом остается еще около 300 файлов из соображений национальной безопасности.

Представленне записи, как и ожидалось, описывают ранее неизвестные детали, однако они не указывают на что-то новое, а лишь дополняют известную картину. Так, в одном из документов сообщается, что менее чем за два месяца до убийства Кеннеди ЦРУ перехватило телефонный разговор Ли Харвея Освальда (убийцы президента) с офицером КГБ, который находился в российском посольстве в Мехико. При этом отмечается, что Освальд разговаривал с ним «ломаном русском».

В других файлах Освальд называется «коммунистическим агентом, который работал с (Фиделем. – Ред.) Кастро». При чем, эпизодическая информация о его активность начала поступать американским правоохранителям за несколько месяцев до покушения на президента США.

Напомним, покушение на 35 президента США Джона Фицджеральда Кеннеди произошло 22 ноября 1963 года во время его пребывания в городе Даллас. Он был смертельно ранен снайперской пулей, когда проезжал по одной из центральных улиц в открытом лимузине.

Срок действия секретности большинства материалов об убийстве Кеннеди завершился еще в 1990-х годах, однако тогда Конгресс США принял закон, который продлил этот срок еще на 25 лет. Сейчас большая часть файлов, по распоряжению президента Трампа, была обнародована с целью рассеять конспирологические теории, связанные с событиями 1963 года.