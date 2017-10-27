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Американская разведка заявляет, что убийца президента США Джона Кеннеди в 1963 году Ли Харви Освальд контактировал с агентами КГБ. Об этом говорится в отчете ЦРУ от 23 ноября 1963 года, который рассекретили Национальные архивы США.

В документе сказано, что Освальд приходил в посольство СССР в Мехико за два месяца до убийства Кеннеди. Там он общался с консулом Валерием Костиковым. Эту информацию разведуправление получило из перехваченного телефонного звонка Освальда в посольство, во время которого он говорил на ломаном русском, сообщает «Украинская правда».

Согласно отчету, ФБР полагает, что Освальд во время своего визита в посольство просил у СССР помощи в получении паспорта США или американской визы.

«Костиков идентифицирован как сотрудник КГБ. Он был задействован в операции, которая, очевидно, спонсировалась 13-м управлением КГБ (отвечает за саботаж и убийства)», — отмечается в документе.

Американские спецслужбы знали, кто такой Костиков. Его и еще одного агента КГБ Олега Брыкина называют кураторами операции.

Напомним, Белый дом, по распоряжению президента Дональда Трампа, обнародовал 2891 документ по расследованию об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые до этого времени находились в архивах под грифом «Секретно».

 
ForUm

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