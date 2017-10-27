Президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды освобожденным лидерам крымскотатарского народа.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, орден «За заслуги» II степени получил Ильми Умеров. Ахтем Чийгоз награжден орденом «За заслуги» III степени.

Общественные деятели получили награды за гражданское мужество и силу духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека.

Президент еще раз поблагодарил лидеров крымскотатарского народа за «мужество и стойкость духа».

Он также отметил роль Меджлиса крымскотатарского народа и поблагодарил за то, что «первым приоритетом он ставит освобождение Крыма и возвращение украинского суверенитета и украинского флага в незаконно аннексированый Крым».

Президент также поблагодарил членов семей заключенных, журналистов в Украине и по всему миру, которые «говорили о силе духа этих настоящих украинских героев».

«Я благодарю украинский народ, который продемонстрировал единство, силу и уверенность в победе», - подчеркнул Президент.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прибыли в Украину.