Президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды освобожденным лидерам крымскотатарского народа.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, орден «За заслуги» II степени получил Ильми Умеров. Ахтем Чийгоз награжден орденом «За заслуги» III степени.
Общественные деятели получили награды за гражданское мужество и силу духа, проявленные в отстаивании государственности Украины, идеалов свободы и конституционных прав человека.
Президент еще раз поблагодарил лидеров крымскотатарского народа за «мужество и стойкость духа».
Он также отметил роль Меджлиса крымскотатарского народа и поблагодарил за то, что «первым приоритетом он ставит освобождение Крыма и возвращение украинского суверенитета и украинского флага в незаконно аннексированый Крым».
Президент также поблагодарил членов семей заключенных, журналистов в Украине и по всему миру, которые «говорили о силе духа этих настоящих украинских героев».
«Я благодарю украинский народ, который продемонстрировал единство, силу и уверенность в победе», - подчеркнул Президент.
Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.
27 октября они прибыли в Украину.
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