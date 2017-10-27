также в разделеМир
Сенат Испании приостановил автономию Каталонии 10
Опрос: Собчак поддержали бы на выборах менее 1% россиян 22
В убийстве Кеннеди обнаружили «российский след» 54
Казахстан начал переход на латиницу 80
Трамп рассекретил большую часть документов по убийству Кеннеди 71
США намерены ввести санкции против российских спецслужб и военных заводов 127
Каталония отказалась проводить досрочные выборы 130
У берегов Норвегии упал в воду вертолет с 8 россиянами на борту 75
РФ вырезала запись взрыва из отчета о Смоленской катастрофе 242
Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК КПК 44
Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника 308
В Британии заинтересовались активностью россиян в Facebook во время Brexit 68
В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев 93
Боевики ИГИЛ в октябре казнили 128 человек 40
США впервые за 26 лет выведут на боевое дежурство ядерные бомбардировщики B-52 108
Власти Каталонии не собираются выполнять приказы испанского правительства 51
В Швейцарии подросток с топором напал на людей 82
Лидер Каталонии назвал решение Мадрида атакой на демократию 51

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании. Об этом сообщает ВВС.

За независимость проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, еще двое воздержались.

Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон отказался от требования Мадрида провести досрочные выборы.

По его словам, он не смог получить от правительства Испании достаточные гарантии того, что этот шаг предотвратит введение в Каталонии прямого правления из Мадрида.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги