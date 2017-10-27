Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании. Об этом сообщает ВВС.

За независимость проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, еще двое воздержались.

Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон отказался от требования Мадрида провести досрочные выборы.

По его словам, он не смог получить от правительства Испании достаточные гарантии того, что этот шаг предотвратит введение в Каталонии прямого правления из Мадрида.

Напомним, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, Мадрид выступает за проведение внеочередных выборов не позднее чем через полгода.