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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя мэра Вышгорода  Киевской области на незаконном хранении и распространении наркотиков, чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-центр СБУ.  

«Чиновник совместно со служащими горсовета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах районного центра», - установили в ведомстве.

Правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах чиновники вносили завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов.

Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Нацполицией провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения государственными средствами.

 

Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, причиненного горбюджету.

В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителем городского головы квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков. Чиновнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
ForUm

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