Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя мэра Вышгорода Киевской области на незаконном хранении и распространении наркотиков, чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-центр СБУ.
«Чиновник совместно со служащими горсовета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах районного центра», - установили в ведомстве.
Правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах чиновники вносили завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов.
Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Нацполицией провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения государственными средствами.
Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, причиненного горбюджету.
В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителем городского головы квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков. Чиновнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время