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Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).

Также  Рада приняла за основу проект закона «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».

Правоохранители установили личности всех погибших и пострадавших в масштабном ДТП в Харькове. 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  Она отказалась давать показания. 

Народный депутат Борислав Розенблат не смог вылететь из Киева в Германию. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что они не задерживали Розенблата, а только проводили следственные действия. Нардеп утверждает, что планировал улететь в Германию на лечение, имея при себе не драгоценности, а бижутерию

Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности: поданный президентом Петром Порошенко и альтернативный – от группы депутатов. Представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, почему неприкосновенность нельзя отменить раньше 2020 года. 

Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд грн.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие, в результате боевых действий двое украинских воинов были ранены, еще один военный получил ранения в результате подрыва.

Украина и Венгрия согласовали позиции по имплементации языковых норм закона «Об образовании».

 

 
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