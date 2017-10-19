20-летняя Елена Зайцева, подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове, отказалась давать показания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области со ссылкой на начальника следственного управления Сергея Чижа.

«Женщина от дачи объяснений отказалась на основании ст. 63 Конституции Украины», - сказал он.

У 20-летней девушки-водителя «Лексуса» отобраны образцы крови и направлены на дополнительную экспертизу.

«По результатам первичного освидетельствования в крови алкоголя обнаружено не было. Выводы по содержанию наркотических средств в крови будут известны в ближайшее время», - сообщили в полиции.

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 20-летней харьковчанки Киевский районный суд Харькова рассмотрит в пятницу, 20 октября.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.