Народный депутат Борислав Розенблат не смог вылететь из Киева в Германию. Об этом следует из его сообщения на странице в Facebook.

«Лично сообщил НАБУ, о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь пока отсутствуют какие-либо запреты на мое передвижение. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжается», – написал он.

В документе, который обнародовал нардеп, отмечается, что он планировал сегодня вылететь из Киева в Кельн, а 22 октября рейсом из Дортмунда вернуться в столицу Украины.

Ранее издание LB.ua со ссылкой на источник в аэропорту «Киев» сообщило, что сегодня в 11 часов утра в аэропорту «Киев» (Жуляны) сотрудниками НАБУ был задержан Розенблат при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн в Германию.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.

18 июля Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен. Также суд обязал депутата носить электронный браслет с запретом выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя. Кроме того, его обязали сдать загранпаспорт.

18 августа Соломенский райсуд продлил меру пресечения Розенблату еще на два месяца.

5 сентября Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Розенблата на определение суда о наложении ареста на часть его имущества.

17 октября с Розенблата сняли электронное средство контроля в связи с окончанием срока действия обязанностей, которые были возложены на него судом.