также в разделеОбщество
Украина и Венгрия договорились о скандальных языковых нормах 12
Суд: Адвокат может защищать Януковича без встреч с ним 13
В НАБУ заявляют, что не задерживали Розенблата 21
Супрун уверяет, что закрывать больницы никто не собирается 25
Детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета и забрали паспорта 51
Луценко объяснила, почему неприкосновенность нельзя отменить раньше 2020 57
Украина усилила охрану границы со странами ЕС 45
Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове выплатят компенсацию 58
В Краматорске задержали вербовщика «Оплота» 45
Аваков требует усилить ответственность за нарушение ПДД 44
Покрытие цифровой сети Т2 более 95%: Центр радиочастот закончил измерения в Волынской области 39
Чешские евродепутаты призвали Земана извиниться за слова о Крыме 27
Врачи прооперировали 3 пострадавших в ДТП в Харькове 51
18 октября. Картина дня 84
Гройсман заявил о сокращении уровня преступности 32
СМИ: Земельный участок Порошенко в Киеве обнесли колючей проволокой 127
В РФ и оккупированном Крыму удерживают 61 украинского политзаключенного 27
Министр инфраструктуры добирался в Кабмин на метро 54

Народный депутат Борислав Розенблат не смог вылететь из Киева в Германию. Об этом следует из его сообщения на странице в Facebook.

«Лично сообщил НАБУ, о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь пока отсутствуют какие-либо запреты на мое передвижение. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжается», – написал он.

В документе, который обнародовал нардеп, отмечается, что он планировал сегодня вылететь из Киева в Кельн, а 22 октября рейсом из Дортмунда вернуться в столицу Украины.

Ранее издание LB.ua со ссылкой на источник в аэропорту «Киев» сообщило, что сегодня в 11 часов утра в аэропорту «Киев» (Жуляны) сотрудниками НАБУ был задержан Розенблат при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн в Германию.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.

18 июля Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 7 миллионов гривен. Также суд обязал депутата носить электронный браслет с запретом выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя. Кроме того, его обязали сдать загранпаспорт.

18 августа Соломенский райсуд продлил меру пресечения Розенблату еще на два месяца.

5 сентября Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Розенблата на определение суда о наложении ареста на часть его имущества.

17 октября с Розенблата сняли электронное средство контроля в связи с окончанием срока действия обязанностей, которые были возложены на него судом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги