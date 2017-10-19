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Верховная Рада приняла за основу проект закона «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №7117 проголосовали 258 народных депутатов.

Законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы государственной политики относительно гарантий и организации повышения доступности и качества медицинского обслуживания на уровне первичной медицинской помощи в сельской местности; обеспечить осуществление профессионального консультирования врачом-специалистом по месту жительства человека, который обращается за медицинской помощью с помощью средств телемедицины; укомплектовать учреждения здравоохранения необходимым оборудованием и стартовым набором лекарств для оказания первичной медицинской помощи, а также создать надлежащую инфраструктуру.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).
ForUm

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