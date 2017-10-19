также в разделеПолитика
Кабмин создает группу для внедрения медреформы 15
Рада провалила закон о парламентских выборах 43
«Подтираться будете в туалете»: Геращенко и Левченко устроили перепалку в Раде 90
Законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности направили в КСУ 69
Медведчук: Попытки власти насаждать ненависть к России терпят фиаско 223
ВР приняла за основу реформу сельской медицины 86
Рада начала рассматривать вопрос отмены депутатской неприкосновенности 48
Из «Самопомочи» исключили одного нардепа 65
Суд ЕС признал законным замораживание активов Януковичей 49
Парламент принял закон о медицинской реформе 160
Послы стран G7 призвали Раду принять медреформу 85
РФ продлила срок политического убежища для Януковича 54
Барна написал заявление в ГПУ из-за нападения митингующих 37
Встреча нардепов с Порошенко не состоялась 181
Порошенко согласился встретиться с Найемом 98
Емец: Часть нардепов из-за митингующих побоялись идти в Раду 72
Комитет ВР одобрил два законопроекта о депутатской неприкосновенности 86
В МВД назвали бредом информацию о подготовке покушения на Левочкина 126

Народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что планировал улететь в Германию на лечение, имея при себе не драгоценности, а бижутерию.

Об этом он сказал журналистам в Соломенском районном суде города Киева, где сегодня планируется рассмотрение ходатайства Специальной антикоррупционной прокуратуры о возложении на него новых процессуальных обязанностей, сообщает УНИАН.

«Что касается каких-то ценностей, бриллиантов и все остальное – это обычная набушная провокация, потому что для них это главное, чтобы действительно сделать какой-нибудь «взрыв», если они бижутерию считают драгоценностями... или простые камни, простите, безделушки какими-то бриллиантами, то мне просто жаль», - отметил он.

По словам Розенблата, эту бижутерию он планировал подарить племянницам. «Это подарки для моих племянниц. Если это запрещено законом... Я считаю, что нет. Если действительно на сегодняшний день НАБУ говорит, что там есть бриллианты или суперзолотые изделия, они должны сделать оценку и все-таки выставить. Если там сумма набежит 10-15 тыс. грн, то я хочу, чтобы вы действительно понимали, о чем сегодня идет речь», - сказал народный депутат.

Вместе с тем Розенблат заверил, что о намерении улететь на лечение в Германию, заранее предупреждал детективов НАБУ. «Практически всю прошлую неделю я провел в больнице, и в принципе, я сообщил сотрудникам НАБУ о том, что я намерен на два дня, с 19 по 22 отбыть в Германию по своим личным делам», - отметил депутат.

Также Розенблат отметил, что планировал улететь, поскольку его ничто не ограничивало. «Была возможность, я от адвокатов получил добро, потому что действительно нас ничего не ограничивало, и решил воспользоваться своим правом», - подчеркнул народный депутат.

В то же время прокуроры, которые подали ходатайство в суд о возложении новых процессуальных обязанностей на Розенблата, сообщили, что срок действия предыдущих процессуальных обязанностей истек 16 октября 2017.

Розенблат заявил, что правоохранители забрали у него паспорт и мобильный телефон. «Что сегодня произошло в действительности? Меня ограбили. У меня забрали все телефоны, забрали билеты, все паспорта, забрали все карточки банковские», - сказал он. Напомним, сегодня, 19 октября, в 11:00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги