также в разделеПолитика
Парламент принял закон о медицинской реформе
Послы стран G7 призвали Раду принять медреформу 10
Барна написал заявление в ГПУ из-за нападения митингующих 35
Встреча нардепов с Порошенко не состоялась 179
Порошенко согласился встретиться с Найемом 96
Емец: Часть нардепов из-за митингующих побоялись идти в Раду 65
Комитет ВР одобрил два законопроекта о депутатской неприкосновенности 80
В МВД назвали бредом информацию о подготовке покушения на Левочкина 126
Барна не будет судиться из-за нападения под Радой 33
Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки 61
Гройсман: Часть митингующих под ВР красивыми лозунгами прикрывают жажду власти 71
Лещенко назвал Геращенко «новой Анной Герман» 110
Политолог: Наибольшую угрозу для власти представляют добровольцы 165
РФ и Венгрия хотят не допустить вступления в силу закона об образования 112
Сытник пока не видит оснований для подозрения Омеляну 58
Парубий закрыл вечернее заседание парламента 44
Лещенко: Парасюк споткнулся, упал и зацепился за Гелетея 180
Под Радой нардепа Гончаренко забросали яйцами 166

Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года.

Об этом российскому изданию «Коммерсант» сообщил адвокат господина Януковича Виталий Сердюк.

По данным издания, срок действия документа, полученного в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017 года. При этом, как заверил источник «Ъ» в правоохранительных органах, никаких иных документов для легального пребывания в России у Виктора Януковича нет. Сведений о получении им российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из учетов МВД.

«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа»,— объяснил адвокат. По его словам, варианта приобретения гражданства или вида на жительство в России Янукович не рассматривает. «Только временное убежище до возвращения на территорию Украины»,— подчеркнул Сердюк.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная прокуратура Украины получила официальное уведомление о статусе экс-президента Виктора Януковича в Российской Федерации.

Согласно документу, Янукович получил свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Оно было выдано экс-президенту УФМС России по Ростовской области 26 ноября 2015 года на один год. Позже срок его действия был продлен еще на год - до ноября 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги