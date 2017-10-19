Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года.

Об этом российскому изданию «Коммерсант» сообщил адвокат господина Януковича Виталий Сердюк.

По данным издания, срок действия документа, полученного в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017 года. При этом, как заверил источник «Ъ» в правоохранительных органах, никаких иных документов для легального пребывания в России у Виктора Януковича нет. Сведений о получении им российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из учетов МВД.

«Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа»,— объяснил адвокат. По его словам, варианта приобретения гражданства или вида на жительство в России Янукович не рассматривает. «Только временное убежище до возвращения на территорию Украины»,— подчеркнул Сердюк.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная прокуратура Украины получила официальное уведомление о статусе экс-президента Виктора Януковича в Российской Федерации.

Согласно документу, Янукович получил свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Оно было выдано экс-президенту УФМС России по Ростовской области 26 ноября 2015 года на один год. Позже срок его действия был продлен еще на год - до ноября 2017 года.