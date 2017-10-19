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Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника», – отметил он.

Петренко подчеркнул, что в соответствии с процедурами, данное решение должно быть обнародовано через несколько дней.

Напомним, 5 декабря 2016 года Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску. 

17 июля 2016 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО «Газтранзит» в рамках принудительного взыскания с ПАО «Газпром» штрафа Антимонопольного комитета Украины.

Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу на решение об отмене взыскания штрафа с «Газтранзита».

15 августа «Газпром» обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен.

14 сентября Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию «Газпрома» на решение Высшего хозяйственного суда Украины.

27 сентября Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность взыскания с «Газпрома» 79,8 млн грн дивидендов «Газтранзита». 
ForUm

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