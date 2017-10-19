В результате аварии, которая произошла вчера в Харькове, погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Об этом в эфире 112 Украина сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Ранее сообщилось, что в результате ДТП погибли 6 человек , 5 – были травмированы.

«Буквально только что я общался с главой ГУ Нацполиции Харьковской области Олегом Бехом, который держит дело на личном контроле. Это дело взято на личный контроль министра внутренних дел и председателя Нацполиции, генпрокурора. Могу сказать, в настоящее время 11 пострадавших: 5 погибших, подчеркиваю, 5 погибших, 2 человека находятся в тяжелом состоянии, одна из которых беременная женщина, которая перманентно находится в состоянии комы. Сейчас врачи борются за ее жизнь», - сообщили в МВД.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко также уточнил, что количество погибших составляет 5 человек. Ранее Шевченко сообщал о 6 погибших.

Шкиряк отметил, что сейчас проводятся все необходимые следственные действия в отношении виновников аварии. «Что касается самих виновников этой страшной трагедии, то сейчас проходят все необходимые следственные действия, проверяется информация со всех камер наружного наблюдения. Вероятнее всего речь будет идти о двух виновниках, и «Лексуса», и «Туарега», это предварительно. Что касается водителя «Лексуса», то она задержана в порядке ст. 208 и в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения», – заявил он.

«Что касается проведенной экспертизы, хочу отметить, что в присутствии активистов под видеокамеру были еще раз взяты образцы крови, чтобы направить на повторную экспертизу для полного убеждения относительно возможного содержания в его крови алкоголя или наркотических веществ», – добавил Шкиряк.

Советник министра внутренних дел заверил, что это дело будет расследовано объективно.

«Я могу заверить, что это дело будет расследовано честно и объективно, поскольку и контроль общественности, и общества, и журналистов не дадут никакой возможности каким-то образом в этой ситуации избегать объективного расследования», - прокомментировал Шкиряк.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре.

За рулем автомобиля, который въехал в толпу, была 20-летняя Елена Зайцева.